شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة التونسية: انقطاع الكهرباء يعود لعطل فنى وليس بسبب انفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية أن الانقطاع الشامل للكهرباء الذى وقع من الساعة الواحدة صباحا إلى الخامسة فجر اليوم الأربعاء، هو نتيجة عطل فنى وليس بسبب وجود انفجارات على مستوى المنظومة الكهربائية أو على مستوى الأقاليم التابعة للشركة.

وذكرت الوزارة- فى بيان صحفي- أنه تم إرجاع كامل المنظومة الكهربائية إلى نشاطها الطبيعي بالمرافق العمومية بنسبة 99 بالمائة في مختلف جهات الجمهورية. وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز نشر كل الفرق الفنية المختصة التابعة لها إلى المواقع للقيام بعمليات تفقد وإرجاع التيار الكهربائى وخصوصا بالمناطق القليلة المتبقية بالبلاد. وأعربت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن أسفها لجميع العملاء على هذا الانقطاع الكلي للكهرباء الذي يعود إلى عطل فني بالأساس ،مؤكدة حرصها على إعلام الرأي العام بتقديم كل المعطيات الفنية المتوفرة في الساعات القليلة القادمة.

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