شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة المستشار وليد حمزة، أنها ستعلن يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.

صرح بذلك مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، المستشار أحمد بنداري، خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد اليوم؛ لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

الانتخابات الرئاسية

ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة، خلال المؤتمر، المقرر يوم الاثنين، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.

وسيتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.