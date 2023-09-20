القائم بأعمال محافظ جنين يوضح لـ "الخليج 365" آخر تطورات المشهد بعد اقتحام إسرائيل للمدينة

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وأكد أن الاقتحام الإسرائيلي للمحافظة أمس، أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 جريحًا بعض الحالات منهم في حالة الخطر، معتبرًا أن الهجوم يأتي ضمن استهداف إسرائيل للمحافظة منذ أكثر من عامين، مع رفع وتيرة الانتهاكات.
ولم يستبعد القائم بأعمال محافظ جنين، أن يكون هناك ربط ما بين الاقتحام الإسرائيلي للمحافظة وتواجد الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة والاستعداد لإلقاء الخطاب الرئيسي، حيث يسعى الاحتلال إلى إظهار السلطة الوطنية الفلسطينية على أنها ضعيفة أمام انتهاكاتها، وأنها لا تستطيع السيطرة على شعبها.
ويرى أن الاقتحامات المتتالية لإسرائيل تأتي في ظل سيطرتها على الحواجز، وتغذيتها للخارجين عن القانون والجواسيس التي تمدهم بالسلاح، حيث دائما ما تعيث إسرائيل فسادًا في فلسطين، وتجد من هذه الاقتحامات البيئة الخصبة.
16 سبتمبر, 17:40 GMT
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة والقتل خارج القانون، والتي أدت منذ أمس إلى مقتل 6 فلسطينيين".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاحتلال يحاول تكريس الحلول العسكرية في التعامل مع قضية شعبنا بدلا من الحلول السياسية"، مضيفا أن "الجرائم في جنين والضفة رد رسمي من إسرائيل على الدعوات العربية والأوروبية والأممية لإحياء عملية السلام".
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الثلاثاء، اقتحام قوات كبيرة للجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية.
وأفادت وكالة "شهاب"، بمقتل مواطنين فلسطينيين وإصابة ما يزيد على 30 آخرين خلال تصديهم لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة تخوضها كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، وفصائل المقاومة.
17 سبتمبر, 15:50 GMT
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية وقوع تصعيد جديد وقوي مع غزة، خاصة بعد استئناف "مسيرات العودة" على طول الجدار الفاصل بين الطرفين، وعودة فلسطينيي القطاع إلى استخدام الإطارات المطاطية ورشق الحجارة على الجنود الإسرائيليين.