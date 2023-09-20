شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير جريدة "نبض السودان": مليون طالب جامعى يواجهون مصيرا مجهولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب عماد سنوسي رئيس تحرير جريدة "نبض السودان"، إن الحرب الدائرة في السودان تسببت في الكثير من المآسي وتدمير الكثير من مظاهر الحياة في السودان وتحديدا في قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة تأثرت بشكل كبير بالحرب، حيث تحدثت تقارير عن مليون طالب سوداني جامعي يواجهون مصيرا مجهولا.

وأوضح أنه في إطار المدارس هناك نحو مليون و300 ألف تلميذ بواجهون مصيرا غامضا، بسبب الحرب التي تسببت في تدمير البنى التحتية للتعليم، وقد دمرت الحرب نحو 1500 مدرسة في الخرطوم.

ولفت إلى أن الكثير من المدراس الآن تحولت إما إلى ثكنات عسكرية لقوات الدعم السريع، أو منازل إيواء للنازحين من الولايات الدارئرة فيها الحرب إلى الولايات الأخرى، بجانب سرقة متعلقات وزارة التربية والتعليم.