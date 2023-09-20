أكبر دولة في العالم... تغطي 11 في المائة من إجمالي مساحة الأرض

دبي - محمود عبدالرازق - أحيانا قد يتفاجأ الكثير من الناس بمعرفة ما هي الدول الأكبر في الواقع من حيث المساحة، في حين أن بعضها لا يحتاج إلى تفكير، إلا أن بعضها الآخر قد يثير الدهشة.

تابع القراءة لاكتشاف أكبر 10 دول في العالم في عام 2023، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

الحجم الحقيقي للدولة على الخرائط

عندما ننظر إلى أكبر الدول في العالم من حيث المساحة، هناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار.

تساعد هذه المفاهيم على فهم كيفية تصنيف البلدان وفقا لمساحتها الإجمالية، فكثير من الناس لا يدركون ما الذي يدخل في قياس حجم البلد وغالبا ما يخطئون في تحديد حجم البلد.

معلومة

تصنيفات الدول ليست نهائية؛ بدلا من ذلك أنها توفر مقارنة تقريبية. وتختلف البيانات القطرية بشكل كبير تبعا للمصادر، وهناك غياب للبيانات الموثوقة عن بعض البلدان.

7 أغسطس, 11:01 GMT

- قياس حجم البلد

تشمل المساحة الإجمالية لدولة ما مساحة اليابسة ومنطقة البحر الممتدة إلى (أو خارج) جرفها القاري. تقيس الدول المختلفة مساحة محيطاتها بشكل مختلف، مما قد يؤدي إلى بعض المرونة في التصنيف.

ولكن قد يجادل البعض بأنه يجب علينا فقط قياس مساحة أراضي الدولة. في هذه الحالة، فإن التصنيف يتغير قليلا. وستكون الصين ثاني أكبر دولة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم كندا.

وفي تغيير مفاجئ عن المعتاد، حيث كانت الحدود الوطنية ثابتة إلى حد ما على مدى العقود الماضية، يمكن القول إن انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، أضافت 27 ألف كيلومتر مربع أخرى إلى مساحتها.

- عرض حجم الدولة الحقيقي

غالبا ما تتم مناقشة توقعات الخرائط عند الحديث عن كيفية عرض الحجم الحقيقي للبلد.

ومن المؤكد أن "إسقاط مركاتور" (إحدى طرق رسم الخرائط) الشائع الاستخدام من الممكن أن يعطي انطباعا خاطئا عن حجم الدول المختلفة، حيث أنه لتناسب الكرة الأرضية ثلاثية الأبعاد على مستوى مسطح، يتم تمديد المناطق القريبة من القطبين وجعلها أكبر.

عندما تأخذ ذلك في الاعتبار، فإن روسيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية جميعها دول كبيرة جدا في الواقع.

وقد احتل هؤلاء الثلاثة جميعهم المراكز الثلاثة الأولى، بالترتيب، منذ دمج الولايات المتحدة ألاسكا في القرن العشرين.

والآن بعد أن أصبح لدينا فهم أفضل لكيفية قياس حجم الدولة وكيفية عرض حجمها الحقيقي، فقد حان الوقت للكشف عن أكبر دول العالم من حيث المساحة.

تتنوع بلدان العالم من حيث اللغة، ومن حيث الثروة، ومن حيث الثقافة - كما أنها شديدة التنوع من حيث الحجم.

تبلغ مساحة أصغر البلدان بضعة أميال مربعة فقط، أما أكبرها فهي ضخمة للغاية.

22 أغسطس, 14:44 GMT

أكبر دولة في العالم

· أكبر دولة في العالم مساحة هي دولة روسيا بمساحة تبلغ 17 مليون كم مربع.

- من حيث المساحة

· روسيا تعتبر دولة عابرة للقارات حيث تقع أراضيها في قارتي أوروبا وآسيا، ولكن غالبية مساحتها تقع على الجانب الآسيوي.

· يقدر عدد سكان روسيا بنحو 145 مليون نسمة، ومع أن معظم مساحتها تقع في آسيا، إلا أن غالبية سكانها يعيشون على الجانب الأوروبي.

- من حيث عدد السكان

تشير لوحة المعلومات السكانية العالمية التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الهند قد تجاوزت الصين في عدد سكانها، لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

· عدد سكان الهند تخطى سكان قارة أوروبا بأكملها (744 مليونا) وأمريكا الشمالية والجنوبية (1.04 مليار).

· الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما يمثلون أكثر من 40% من سكان الهند.

· متوسط ​​العمر في الهند هو 28، بينما في الولايات المتحدة 38 وفي الصين 39 عاما.

· تشهد الصين والولايات المتحدة، شيخوخة سكانية سريعة – على عكس الهند.

· يشكل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر 7% فقط من سكان الهند، مقارنة بـ 14% في الصين و18% في الولايات المتحدة، وفقا للأمم المتحدة.

15 يونيو 2022, 11:40 GMT

تصنيف أكبر دول العالم حسب المساحة

10. الجزائر

مساحتها الإجمالية تبلغ 2،381،741 كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي 44 مليون نسمة.

تأسست الجزائر كدولة مستقلة في العام 1962، بعد ثماني سنوات من الحرب التي دارت بين القوات الفرنسية والحركة الوطنية لتحرير الجزائر. وقبل ذلك، تعرضت البلاد للحكم الأجنبي لمئات السنين.

يتميز مناخ الجزائر بأنه متوسطي في المناطق الساحلية، وصحراوي في الجنوب، مع تركيز كبير على الزراعة والصناعة.

تشتهر الجزائر بمناظرها الطبيعية الخلابة، ومن بينها طاسيلي ناجر، التي تشتهر بتركيزاتها الغنية للفنون الصخرية والتي تم تصنيفها كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو في عام 1982.

9. كازاخستان

مساحتها تبلغ 2،724،900 كيلومتر مربع، وهي واحدة من الدول الكبرى في آسيا الوسطى.

في عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تأسست كازاخستان كدولة مستقلة.

تشتهر كازاخستان بمناظرها الطبيعية الخلابة، وهي الدولة الأكبر غير ساحلية في العالم، وتتميز بجبالها وأوديتها وغيرها من المعالم الطبيعية.

تعتبر محطة بايكونور الموجودة في كازاخستان واحدة من المواقع الهامة في العالم لإطلاق المهام الفضائية.

8. الأرجنتين

مساحتها 2,780,400 كيلومتر مربع، وتقع في أمريكا الجنوبية.

عدد سكانها فهو حوالي 45.3 مليون نسمة.

تأسست الأرجنتين كدولة مستقلة عن إسبانيا في عام 1816.

تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة، مثل شواطئها وجبال الأنديز ومنتزه تيلامبايا الوطني وشلالاتها الخلابة.

7. الهند

تبلغ مساحة الهند حوالي 3,287,590 كيلومتر مربع، وهي الدولة السابعة في العالم من حيث المساحة.

تعد واحدة من أقدم الحضارات في العالم.

تشتهر الهند بتنوعها الثقافي والديني وتضم العديد من المعالم السياحية الشهيرة، مثل تاج محل وبوابة الهند في مدينة دلهي وحديقة كيولادي في مدينة جايبور وغيرها.

كما تشتهر أيضا بحياتها البرية الغنية، حيث تعد واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم لمشاهدة الحيوانات البرية، مثل النمور والفيلة والقردة.

يبلغ عدد سكان الهند حوالي 1.38 مليار نسمة، وهي الدولة الثانية في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين.

11 يونيو, 09:42 GMT

6. أستراليا

تبلغ مساحتها 7,692,024 كيلومتر مربع، وتعتبر جزءًا من قارة أوقيانوسيا.

تشتهر بالكنغر والكوالا وغيرها من الحيوانات البرية، بجانب شهرتها بالشعاب المرجانية.

عدد سكان أستراليا حوالي 25.7 مليون نسمة، مما يجعلها تحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث المساحة.

أستراليا كانت جزءًا من الإمبراطورية البريطانية ولكنها أصبحت دولة مستقلة في عام 1901.

5. البرازيل

تبلغ مساحتها 8,515,767 كيلومتر مربع.

في عام 1822، استقلت البرازيل عن البرتغال.

وتشتهر البرازيل بغابات الأمازون المطيرة وتمثال المسيح في ريو دي جانيرو وحب البلاد لكرة القدم.

يعيش في البرازيل ما يزيد قليلا عن 216.35 مليون شخص، مما يجعلها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في قارة أمريكا الجنوبية.

4. الصين

تبلغ مساحتها الإجمالية 9,596,961 كيلومتر مربع.

عدد سكان الصين حوالي 1.41 مليار نسمة، مما يجعلها الدولة الأولى في العالم من حيث عدد السكان.

ويعود تاريخ الصين إلى ما قبل القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وتشتهر الصين بالعديد من المواقع السياحية الشهيرة، مثل سور الصين العظيم، وجبال تشانغجياجيه العائمة، والمدينة المحرمة.

3. الولايات المتحدة الأمريكية

بمساحة إجمالية قدرها 9,833,517 كيلومتر مربع، تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة في أمريكا الشمالية.

عدد سكان يقدر بأقل من 340 مليون نسمة.

حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على استقلالها عن الحكم البريطاني في عام 1776.

بفضل جبال روكي، والبحيرات العظمى، ومتنزه يلوستون الوطني، ووادي الموت، والأنهار العظيمة، بما في ذلك غراند كانيون، تعد الولايات المتحدة بلدا مليئا بالعجائب الطبيعية والتي من صنع الإنسان.

2. كندا

تبلغ مساحتها الإجمالية 9,984,670 كيلومتر مربع مما يجعلها ثاني أكبر دولة في العالم وأكبر دولة في أمريكا الشمالية، قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

بالنسبة لبلد كبير جدًا، فإن عدد سكان كندا صغير جدا. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في عام 2023، سيبلغ عدد سكان كندا 38.7 مليون نسمة فقط.

1. روسيا

تعد روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الإجمالية، حيث تبلغ مساحتها 17,098,242 كيلومتر مربع.

تشكل ما يقرب من 11% من إجمالي مساحة اليابسة على الأرض.

وتشتهر روسيا بالعديد من الظواهر الطبيعية الفريدة، والمواقع السياحية الشهيرة مثل مدينة سانت بطرسبرغ والكرملين وجبال الأورال.

ويبلغ عدد سكان روسيا حوالي 145 مليون نسمة لذا فهي تقع في المرتبة الـ 9 في العالم من حيث عدد السكان.

11 سبتمبر, 15:40 GMT

تصنيف أكبر دول العالم من حيث عدد السكان

الهند في الصدارة، ودولة أفريقية وحيدة في قائمة الـ 10 الأوائل

ترتيب 2023

آسيا هي أكبر قارة في العالم من حيث المساحة والسكان

مساحتها 44.6 مليون كم مربع تعد آسيا موطنا لأكثر من نصف سكان العالم ويبلغ عدد سكانها حوالي 4.6 مليار نسمة. تضم قارة آسيا 50 دولة. الصين والهند هما الدولتان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وتقعان في آسيا. إندونيسيا هي أكبر مجموعة جزر في آسيا. تضم آسيا أعلى وأدنى نقطة على وجه الأرض، وأعلى نقطة هي جبل إيفرست، والبحر الميت هو أدنى نقطة.

أكبر قارة في العالم

تصنيف أكبر الدول في كل قارة

من المثير للاهتمام أيضا أن ننظر إلى أكبر البلدان حسب القارة.

هذه مسألة صعبة بعض الشيء، نظرا لأن أكبر دولة على الإطلاق، روسيا، تمتد على قارتين (أو لا، اعتمادا على نموذج القارات الذي تتبعه).

وستظل روسيا "الآسيوية" أكبر دولة في آسيا.

ستلاحظ أيضا أن القارة القطبية الجنوبية ليست مدرجة في القائمة. هذا لأنها غير مؤهولة بالسكان ولا يوجد بها دول. ومع ذلك، لو كانت دولة بحد ذاتها، لكانت ثاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا.

باستخدام نموذج القارات السبع الشائع، دعونا نلقي نظرة على أكبر البلدان عند تقسيمها بالكامل حسب القارة.

1. الجزائر - 2,381,741 كم مربع. الجزائر - 2,381,741 كم مربع. 2. السودان - 1,886,068 كم مربع. السودان - 1,886,068 كم مربع. 3. ليبيا - 1,759,540 كم مربع. ليبيا - 1,759,540 كم مربع. 4. تشاد - 1,284,000 كم مربع. تشاد - 1,284,000 كم مربع. 5. النيجر - 1,267,000 كم مربع. النيجر - 1,267,000 كم مربع. 6. أنغولا - 1,246,700 كم مربع. أنغولا - 1,246,700 كم مربع. 7. مالي - 1,240,192 كم مربع. مالي - 1,240,192 كم مربع. 8. جنوب أفريقيا - 1,221,037 كم مربع. جنوب أفريقيا - 1,221,037 كم مربع. 9. إثيوبيا - 1,104,300 كم مربع. إثيوبيا - 1,104,300 كم مربع. 10. جمهورية الكونغو - 342 ألف كم مربع. جمهورية الكونغو - 342 ألف كم مربع.

17 مارس, 12:45 GMT

أفريقيا

آسيا

آسيا هي موطن لرابع أكبر دولة في العالم، الصين.

ومن المثير للاهتمام أن هناك عدة مدن صغيرة جدا في الصين، مثل هونغ كونغ، التي تبلغ مساحتها 1110 كيلومترا مربعا فقط.

وعندما تنظر إلى الدول الآسيوية الأخرى، ستلاحظ أن هناك عدة دول صغيرة جدا، مثل أفغانستان واليمن.

وهذا هو ترتيب العديد من الدول في آسيا عندما يتعلق الأمر بمساحتها.

1. الصين - 9,706,961 كم مربع. الصين - 9,706,961 كم مربع. 2. الهند - 3,287,590 كم مربع. الهند - 3,287,590 كم مربع. 3. كازاخستان - 2,724,900 كم مربع. كازاخستان - 2,724,900 كم مربع. 4. المملكة العربية المملكة العربية السعودية - 2,149,690 كم مربع. 5. إندونيسيا - 1,904,569 كم مربع. إندونيسيا - 1,904,569 كم مربع. 6. إيران - 1,648,195 كم مربع. إيران - 1,648,195 كم مربع. 7. منغوليا - 1,564,110 كم مربع. منغوليا - 1,564,110 كم مربع. 8. باكستان - 881,912 كم مربع. باكستان - 881,912 كم مربع. 9. أفغانستان - 652,230 كم مربع. أفغانستان - 652,230 كم مربع. 10. اليمن - 527,968 كم مربع. اليمن - 527,968 كم مربع.

أوروبا

بالمقارنة مع البلدان في القارات الأخرى، فإن البلدان في أوروبا صغيرة جدًا.

حتى أكبر هذه القائمة، تركيا، ليست كبيرة جدا عندما تنظر إلى أحجام الدول الأخرى حول العالم. ومن الملاحظ أن المملكة المتحدة ليست مدرجة في القائمة حيث أن مساحتها تقل عن 100 ألف كيلومتر مربع.

1. تركيا - 783,562 كم مربع. تركيا - 783,562 كم مربع. 2. أوكرانيا - 603.500 كم مربع. أوكرانيا - 603.500 كم مربع. 3. فرنسا - 551,695 كم مربع. فرنسا - 551,695 كم مربع. 4. إسبانيا - 505,992 كم مربع. إسبانيا - 505,992 كم مربع. 5. السويد - 450,295 كم مربع. السويد - 450,295 كم مربع. 6. ألمانيا - 357,114 كم مربع. ألمانيا - 357,114 كم مربع. 7. فنلندا - 338,424 كم مربع. فنلندا - 338,424 كم مربع. 8. النرويج - 323,802 كم مربع. النرويج - 323,802 كم مربع. 9. بولندا - 312,679 كم مربع. بولندا - 312,679 كم مربع. 10. إيطاليا - 301,336 كم مربع. إيطاليا - 301,336 كم مربع.

أمريكا الشمالية

أمريكا الشمالية هي موطن لثاني أكبر دولة في العالم، كندا.

مع أكثر من 9 ملايين كيلومتر مربع من المساحة، تتخلف كندا كثيرا عن صاحبة المركز الأول، روسيا التي تبلغ مساحتها 17 مليون كيلومتر مربع.

أما الولايات المتحدة لا تتخلف كثيرا عن كندا عندما تنظر إلى قياساتها لأنها ثاني أكبر دولة في أمريكا الشمالية.

1. كندا - 9,984,670 كم مربع. كندا - 9,984,670 كم مربع. 2. الولايات المتحدة - 9,372,610 كم مربع. الولايات المتحدة - 9,372,610 كم مربع. 3. غرينلاند - 2,166,086 كم مربع. غرينلاند - 2,166,086 كم مربع. 4. المكسيك - 1,964,375 كم مربع. المكسيك - 1,964,375 كم مربع. 5. نيكاراغوا - 130,373 كم مربع. نيكاراغوا - 130,373 كم مربع. 6. هندوراس - 112,492 كم مربع. هندوراس - 112,492 كم مربع. 7. كوبا - 109884 كم مربع. كوبا - 109884 كم مربع. 8. غواتيمالا - 108889 كم مربع. غواتيمالا - 108889 كم مربع. 9. بنما - 75,417 كم مربع. بنما - 75,417 كم مربع. 10. كوستاريكا - 51,100 كم مربع. كوستاريكا - 51,100 كم مربع.

أوقيانوسيا

على الرغم من عدم إدراج العديد من البلدان في أوقيانوسيا، إلا أن أستراليا كبيرة إلى حد ما حيث تبلغ مساحتها أكثر من 7 ملايين كيلومتر مربع.

ومن ناحية أخرى، فإن نيوزيلندا دولة صغيرة للغاية، حيث تبلغ مساحتها 270 ألف كيلومتر مربع فقط.

1. أستراليا - 7,692,024 كم مربع. أستراليا - 7,692,024 كم مربع. 2. بابوا غينيا الجديدة - 462,840 كم مربع. بابوا غينيا الجديدة - 462,840 كم مربع. 3. نيوزيلندا - 270,467 كم مربع. نيوزيلندا - 270,467 كم مربع.

أمريكا الجنوبية

أمريكا الجنوبية هي مزيج حقيقي من دول مختلفة الأحجام تتراوح من أكبرها البرازيل إلى الأوروغواي التي تقل مساحتها عن 200 ألف كيلومتر مربع، وهي من أصغر الدول في أمريكا الجنوبية.

1. البرازيل - 8,515,767 كم مربع. البرازيل - 8,515,767 كم مربع. 2. الأرجنتين - 2,780,400 كم مربع. الأرجنتين - 2,780,400 كم مربع. 3. بيرو - 1,285,216 كم مربع. بيرو - 1,285,216 كم مربع. 4. كولومبيا - 1,141,748 كم مربع. كولومبيا - 1,141,748 كم مربع. 5. بوليفيا - 1,098,581 كم مربع. بوليفيا - 1,098,581 كم مربع. 6. فنزويلا - 916,445 كم مربع. فنزويلا - 916,445 كم مربع. 7. تشيلي - 756,102 كم مربع. تشيلي - 756,102 كم مربع. 8. باراغواي - 406,752 كم مربع. باراغواي - 406,752 كم مربع. 9. غيانا - 214,969 كم مربع. غيانا - 214,969 كم مربع. 10. أوروغواي - 181,034 كم مربع. أوروغواي - 181,034 كم مربع.

28 فبراير, 11:39 GMT

أكبر دولة في العالم العربي هي الجزائر التي تغطي مساحة تبلغ 2.3 مليون كم مربع، وهي أيضا أكبر دولة في أفريقيا، والعاشرة على مستوى العالم.

أكبر دولة عربية من حيث المساحة

تحتل المملكة العربية السعودية المركز الثاني عربيا والثاني عشر عالميا، وذلك بمساحة اجمالية تبلغ 2.1 مليون كم مربع.

1. ليبيا – 1.759.540 كم مربع. ليبيا – 1.759.540 كم مربع. 2. موريتانيا – 1.025.520 كم مربع. موريتانيا – 1.025.520 كم مربع. 3. مصر – 1.002.000 كم مربع. مصر – 1.002.000 كم مربع. 4. المغرب – 710.850 كم مربع. المغرب – 710.850 كم مربع. 5. الصومال – 637.657 كم مربع. الصومال – 637.657 كم مربع. 6. اليمن – 527.968 كم مربع. اليمن – 527.968 كم مربع. 7. العراق – 435.244 كم مربع. العراق – 435.244 كم مربع. 8. سلطنة عمان – 309.500 كم مربع. سلطنة عمان – 309.500 كم مربع.

أكبر الدول العربية الأخرى هي: