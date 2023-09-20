مدير وكالة "سبأ" في صنعاء لـ"الخليج 365": الجميع أصبح على قناعة بـ"استحالة" الحسم العسكري في اليمن

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح عامر أن "الجديد في جولة التفاوض التي جرت بين الوفد الوطني اليمني والسعودية في الرياض، أن المملكة على ما يبدو قد وصلت إلى قناعة باستحالة الحسم العسكري في الحرب الدائرة منذ 8 سنوات".
وأشار عامر إلى أن "الجميع أصبحت لديه قناعة بحتمية الحل النهائي، لكن المعضلة الرئيسية التي تواجه كل الأطراف هو كيف سيكون المخرج وما هي التفاصيل التي تدور حولها النقاشات، والجميع في الطرف الآخر يعلمون أنهم خسروا المعركة ويجب أن يخرجوا، وهم يبحثون الآن في شكل وكيفية هذا المخرج، لأننا تجاوزنا مرحلة.. هل تتوقف الحرب أم تستمر إلى مراحل تالية تتعلق بالشكل والالتزامات التي ستترتب بعد إيقاف الحرب التي دمرت البلاد طوال أكثر من 8 سنوات".
أمس, 23:44 GMT
ولفت عامر إلى أن "الخطوات الحالية لم تكن موجودة منذ بداية العدوان، أما ما يتعلق بتوقف احتمال عودة الحرب، هذا الأمر مرهون بمدى جدية الطرف الآخر وتخلصه من الضغوط الأمريكية، التي تريد استمرار الحصار والحرب، فإذا لم يستطع السعودي أن يقنع الأمريكي بضرورة وقف الحرب، فقد تعود المعارك في أي لحظة".
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إن "النقاشات جاءت استكمالا للقاءات الفريق السعودي، الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في صنعاء، التي تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأشادت الوزارة بـ"مضامين لقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بوفد صنعاء الذي زار المملكة، والتي جرى فيها التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية".
أمس, 16:05 GMT
يأتي هذا غداة عودة الوفد المفاوض لجماعة "أنصار الله" اليمنية، برئاسة محمد عبد السلام، إلى صنعاء بعد إجرائه مفاوضات مع المسؤولين السعوديين في الرياض، بحضور وفد من المكتب السلطاني العُماني، استمرت 5 أيام.
وأعلن عبد السلام عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إجراء لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي في الرياض، ناقشت بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة، مؤكدًا رفعها للقيادة من أجل التشاور وبما يساعد في تسريع حق الموظفين في المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني الذي يعاني منه الشعب اليمني وبما يؤدي إلى حل عادل وشامل ومستدام، بحسب قوله.
18 سبتمبر, 19:03 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر عام 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.