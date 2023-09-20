المغرب يخصص أكثر من 11 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان: "العاهل المغربي ترأس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز".

وأضاف البيان: "حيث وجّه(العاهل المغربي) بتخصيص ميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، لإعادة إعمار الولايات الست المتضررة من الزلزال (مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال ورزازات)، وتستهدف 4,2 مليون نسمة".

وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة تقدر بنحو 12 مليار دولار، بحسب البيان.

16 سبتمبر, 11:26 GMT

وكان المغرب قد تعرض لزلزال مدمر، ليل الجمعة / السبت قبل الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، فيما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى أن "الزلزال وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس"، بحسب الهيئة.

من جهته، قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إن "الزلزال هو الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمن".

وبلغ عدد المصابين والجرحى جراء الزلزال، الذين تكفلت بهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، حتى نهاية الجمعة 15 سبتمبر الجاري، 6125 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، بأن "هذه الحالات تشمل 873 حالة إصابة بجروح خطيرة و3438 حالة إصابة بجروح طفيفة"، مشيرة إلى أن "عدد المصابين حاليا في المستشفيات يقدر بـ476 حالة، 81 منها في أقسام العناية المركزة، فيما بلغ عدد المتعافين 4986 حالة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق مغربية ارتفع إلى 2946 شخصا، وأضافت أن عدد الإصابات جراء الزلزال وصل إلى 5674ن بحسب قولها.