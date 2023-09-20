شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى المغربى: سننفق 11.7 مليار دولار على إعادة الإعمار عقب الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس ملك المغرب محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وأكد الديوان الملكي المغربي في بيان له أنه تم اعتماد ميزانية تقدر بـ 120 مليار درهم "11.7 مليار دولار" على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي ملك المغرب لإعادة اعمار الستة أقاليم المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات).

ويضم برنامج إعادة الاعمار مشاريع تهدف إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 سبتمبر الجاري، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

ويتمحور المشروع حول أربعة مكونات أساسية هي إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال، تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.

وخلال جلسة العمل هذه، دعا الملك محمد السادس الحكومة المغربية إلى تفعيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة، مشددا على ضرورة اعتماد آلية نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.