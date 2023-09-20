شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 120 مليار درهم لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت المغرب اليوم مبلغ 120 مليار درهم، سيتم صرفه على مدى 5 سنوات، لإقامة مشاريع تهدف إعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية المتضررة من زلزال "إقليم الحوز" والأقاليم المجاورة له، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

وذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس وجه خلال جلسة عمل ترأسها اليوم، بالإسراع بإيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية.