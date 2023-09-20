القمة الصينية السورية... أبعاد سياسية ومكاسب اقتصادية

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت الرئاسة السورية عن زيارة مرتقبة للرئيس الأسد وعقيلته أسماء الأسد، إلى الصين، إذ من المقرر أن يعقد الرئيسان الأسد وجين بينغ، قمة سورية - صينية.
أمس, 11:34 GMT
وقال مراقبان للزيارة إن "زيارة الأسد لبكين تأتي في توقيت مهم، حيث تقلل الضغوط الأمريكية والأوروبية على الاقتصاد السوري، وتؤسس لعالم متعدد الأقطاب".
تأثيرات سياسية عالمية
وبحسب حديثه لـ"الخليج 365"، أضاف تشي جيون، قائلا: "من منظور المشهد الاستراتيجي العالمي، يمكن اعتبار زيارة الأسد للصين، بمثابة خطوة كبيرة من جانب بكين ودمشق، لاختراق الاحتواء الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، حيث جمعت واشنطن مجموعة من "الحلفاء" لاحتواء وقمع روسيا في أوروبا وقمع الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد عززت الصين وروسيا التنسيق الاستراتيجي، كما اختارتا اتجاهين لكسر هذا الوضع".
15 مايو, 13:14 GMT
ويرى تشي جيون، أن "دعوة بكين للرئيس الأسد بزيارة الصين، ينبع من موقفها الداعم لسوريا في حماية سيادتها وسلامة أراضيها، حيث أن التعاون بين الصين وروسيا وسوريا في الشرق الأوسط، يعزز بشكل أكثر فعالية استعادة السلام في المنطقة ويضعها على مسار التنمية الصحيح. علاوة على ذلك، من الممكن الجمع بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية واستراتيجية التنمية الروسية جنوبا في الشرق الأوسط، لتشكيل قناة رئيسية جديدة للاتصال مع أفريقيا والبحر المتوسط وأوروبا".
4 سبتمبر 2022, 15:54 GMT
وأشار الباحث الصيني إلى أن "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى الصين والقمة بين البلدين من شأنها أن تساعد سوريا والصين وروسيا، على اختراق الحصار الذي نسجته الولايات المتحدة وحلفاؤها، وفتح قنوات استراتيجية جديدة للتجارة والطاقة والغذاء وغيرها".
مواجهة الضغوط الأمريكية
بدوره اعتبر علاء الأصفري، المحلل السياسي السوري، أن "القمة الصينية - السورية، تأتي في توقيت مهم وحساس، حيث تعاني دمشق من ضغوط اقتصادية هائلة جدًا بسبب العقوبات الأمريكية والغربية غير الإنسانية، فيما تتعرض الصين لحجم كبير من الكراهية والضغط الإعلامي الغربي عليها، وكذلك عقوبات لشركات صينية تتعامل مع روسيا وسوريا وإيران".
31 مايو, 12:43 GMT
وأوضح الأصفري أن "زيارة الأسد للصين مهمة، حيث تأمل دمشق من بكين، أن تشارك في عملية إعادة الإعمار"، معتبرًا أن "الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها سوريا، لا يمكن الخروج منها سوى عبر شراكات حقيقية مع سوريا، وفي العديد من المجالات المهمة".
ويعتقد الأصفري أن "أي تشبيك بالعلاقات الاقتصادية بين دمشق وبكين، مفيد في إنقاذ الاقتصاد السوري من الضغوط الغربية، والتي تتمثل في التضخم والركود، حيث يمكن أن تشكل الصين علامة فارقة بالاقتصاد السوري، بدون أن تمس بسيادة دمشق أو تفرض عليها أجندات خاصة كما تريد أمريكا والغرب".
وتجمع الصين مع سوريا علاقات قوية، وكانت بكين من أوائل الدول التي رحبت بعودة دمشق إلى الجامعة العربية، ووصفت هذه الخطوة بـ"التصحيح السياسي" للمسار الأمريكي الملتوي لتغيير الأنظمة في البلدان الأخرى.