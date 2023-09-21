شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يجرى محادثات مع نظيره الجنوب أفريقى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس الجزائرى، عبدالمجيد تبون، محادثات مع نظيره الجنوب أفريقى، سيريل رامافوزا، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، التقى الرئيس الجزائرى أيضا برئيسة مجلس وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، وكذلك بنائبة رئيس جمهورية أوغندا، جيسيكا روز ألوبو.

كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد وصل السبت الماضى إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.