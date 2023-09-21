وزير الخارجية المصري يدعو إسرائيل للابتعاد عن تبني السياسات الأحادية الجانب

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26 أبريل, 16:35 GMT
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن "الوزير شكري، أكد أن دعم السلطة الفلسطينية هو هدف أساسي ومشترك للأطراف الدولية من أجل إنقاذ حل الدولتين، وهو ما يتعين معه اتخاذ تدابير وإجراءات عملية على هذا المسار، مشددا على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني وكذا الشعب الفلسطيني الشقيق، وداعيا في ذات الوقت السلطات الإسرائيلية إلى أهمية إزالة كافة المعوقات السياسية والأمنية والاقتصادية، التي تضعف من المؤسسات الفلسطينية، والنأي عن تبني السياسات أحادية الجانب التي تقوض من جهود دعم السلام، وفي مقدمتها الأنشطة الاستيطانية، وكذا استيفاء الالتزامات والتفاهمات، التي تم التوصل إليها في مسار اجتماعات العقبة/ شرم الشيخ، من أجل بناء الزخم الملائم لاستئناف المحادثات المباشرة بين الطرفين".
14 أغسطس, 14:03 GMT
كما أكد وزير الخارجية المصري، على "التزام مصر الراسخ إزاء التخفيف من معاناة الأشقاء في فلسطين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك حشد الجهود الجماعية، ومن خلال لجنة الاتصال"، فضلًا عن استمرار الجانب المصري في دعم آفاق قيام الدولة الفلسطينية، والحث على استئناف المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وشدد شكري، في هذا السياق، على الحاجة لإحياء عملية السلام واستئناف المحادثات المباشرة على أساس مرجعيات الشرعية الدولية المتعارف عليها كونها تظل المسار الوحيد للتعامل مع الأسباب الجذرية للقضية الفلسطينية، بحسب قوله.