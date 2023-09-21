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إعلام: السفارة الأمريكية في لبنان تتعرض لإطلاق نار

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دبي - محمود عبدالرازق - بيروت - الخليج 365. وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، بحسب مصادر من السفارة الأمريكية "أن الرصاص أصاب البوابة الرئيسية للسفارة وطال بعض السيارات خارج حرم المبنى وتم قطع الطريق من عوكر إلى منطقة بيت الشعار".

8 مايو, 07:48 GMT

وقالت القناة نقلا عن السفارة إنه "في الساعة 10 و37 دقيقة من مساء أمس الأربعاء، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة صغيرة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية. ولم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".

وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، قد أحيت أمس الأربعاء، الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير مبنى السفارة الأمريكية في عوكر عام 1984، وأدى إلى سقوط 24 قتيلاً.

وقالت السفارة في منشور لها على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) "اليوم نكرم ذكرى الزملاء الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدناهم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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