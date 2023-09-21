شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تستعد لمؤتمر حقوق الطفل الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس الأربعاء، اجتماع تحضيري لمؤتمر حقوق الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، والمنتظر عقده في الأردن خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريح عقب الاجتماع، أنه جرى مناقشة محاور المؤتمر التي تتناول تعزيز حقوق الطفل الفلسطيني إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحقه، ودعم حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، كما تناول معايير مشاركة المؤسسات الدولية والخبراء الدوليين في حقوق الطفل، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.