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محمد بن سلمان: سنحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية وصف فيها إمكانية حصول طهران على السلاح النووي بـ "الخطوة السيئة".

وأضاف : "سنحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه".

كما تحدث عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلا إن المملكة تقترب من هذه الخطوة، لكنه شدد على أهمية القضية الفلسطينية للمفاوضات الخاصة بها.

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - الخليج 365 عربي, 1920, 08.09.2023

8 سبتمبر, 19:28 GMT

وتابع: "لدينا مفاوضات الآن وعلينا أن ننتظر نتائجها ونأمل أن يقود ذلك لتسهيل حياة الفلسطينيين وأن تجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط".

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هناك إمكانية للتوصل إلى سلام تاريخي مع وإنهاء الخلافات مع العالم العربي، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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أمس, 06:04 GMT

يذكر أن تل أبيب وقعت اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، في أواخر عام 2020، برعاية أمريكية، وتسعى حاليا لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية، التي تؤكد مرارا أن هذا الأمر مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.

كما أن هناك تقارير عن أن السعودية تربط ملف التطبيع أيضا بحصولها على محطة نووية سلمية بمساعدة أمريكية، وهو الأمر الذي يخشى مسؤولون إسرائيليون من خروجه عن السيطرة في المستقبل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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