شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: نسعى إلى المضى فى علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، اليوم الخميس، سعى العراق إلى المضى فى علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، تستند إلى المصالح المتبادلة، والشراكة الاقتصادية البنّاءة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن السوداني أوضح خلال لقائه مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك على هامش مشاركته في الدورة الـ78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الساحة الاستثمارية في العراق مفتوحة لإسهام الشركات الأمريكية في خطط الإصلاح وإعمار البنى التحتية العراقية.

وأشار السوداني إلى جاهزية القوات الأمنية العراقية، وتقدم مستوى الأداء وتكامل تشكيلاتها، ونجاحها في ملاحقة فلول "داعش" الإرهابية، مؤكداً استثمار الزيارة الناجحة التي أجراها مؤخراً وفد عراقي برئاسة وزير الدفاع إلى واشنطن، وبحثه مع الجانب الأمريكي العلاقة المستقبلية مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

من جانبه، أكد ماكجورك دعم بلاده لإنجاح خطوات الإصلاح التي تنتهجها الحكومة العراقية، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية في قتالها ضد داعش.

وجدد التزام الإدارة الأمريكية بـ"اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ودعم الإصلاحات التي تضطلع بها الحكومة العراقية، في المجالات الاقتصادية وإعمار البنى التحتية ومكافحة الفساد".