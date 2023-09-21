شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيما فى "رام الله" ومدرسة فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطينى بالرصاص الحى اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم "الجلزون" شمال رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين خلال اقتحامها للمخيم، بعد أن داهمت منزليهما، وأصابت شابا بالرصاص الحي في قدمه، خلال مواجهات اندلعت مع سكان المخيم القريب من مستوطنة "بيت إيل" عقب اقتحامه.

وفي ضواحي مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة بنات "العيزرية" الأساسية بعد أن فجرت أبوابها.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية - في بيان صحفي - إن قوات الاحتلال داهمت المدرسة وقام بتفتيشها واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، ودمرت جزءا من محتوياتها، وتسبب بأضرار مادية كبيرة فيها.

وأضافت أن المعلمات والطالبات تفاجأن بحجم الدمار الذي تسبب به الاحتلال خلال اقتحامه للمدرسة.