الرئيس السوري يصل إلى الصين مع وفد مرافق... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، اليوم الخميس، بأن "الرئيسين الأسد وشي جين بينغ يعقدان قمة سورية صينية".

وتشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.

ويرافق الرئيس الأسد وفد رسمي يضم فيصل المقداد وزير الخارجية، ومحمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية.

كما يضم الوفد أيمن سوسان معاون وزير الخارجية، ولونا الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، وعماد مصطفى مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية، وثريا إدلبي معاونة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد حسنين خدام سفير سوريا لدى الصين.

وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، يوم الثلاثاء الماضي، عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد إلى الصين.

وكتبت الرئاسة عبر قناتها على "تلغرام": "تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غدٍ الخميس".

وأضاف البيان: "يعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية صينية".