شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل مرابطة من القدس القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ووصل المستوطنون المقتحمون عبر باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد والجزء الشرقي منه.

وفرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي عام 1948 إلى الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال المرابطة المقدسية نفيسة خويص من مدينة القدس المحتلة، وذلك لدى تواجدها في ميدان عمر بن الخطاب بالبلدة القديمة، وذلك بعد قرار أصدرته سلطات الاحتلال قبل أيام يقضي بأن تبعد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، وتزداد الاقتحامات في الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال، فى مسعى لتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.