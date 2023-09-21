شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: إحباط محاولة تهريب بضائع عبر الحدود ومقتل أحد المهربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى إحباط محاولة تهريب بضائع عبر الحدود الشمالية بعد تبادل لإطلاق النار مع مهربين أسفر عن مقتل أحدهم.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان اليوم الخميس، أن دورية من الجيش أحبطت أمس محاولة تهريب بضائع من لبنان إلى سوريا عبر الحدود الشمالية.

وأضاف أن عناصر الدورية تعرضت لإطلاق نار من قبل المهربين وردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابة أحد المهربين وتم نقله إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة.

وأشار الجيش اللبناني إلى أن البضائع المضبوطة سلمت إلى المراجع المختصة وتم مباشرة التحقيق.