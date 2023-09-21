شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: نرحب بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوفد السورى السفير بسام صباغ اليوم الخميس، المشارك فى أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك على أن سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين إلى وطنهم، وتحرص على تقديم كل ما بوسعها لتسهيل عودتهم.

جاء ذلك خلال لقاء صباغ مع وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى عبد الله بوحبيب على هامش فعاليات أعمال الدورة 78 للجمعية العامة، حيث تم بحث سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين ووضع حد لكل ما يعيق عودتهم حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وشدد صباغ على أن بعض الدول الغربية تعمل على إعاقة مساعي عودة اللاجئين، إلى جانب استمرارها فى تطبيق الإجراءات القسرية الأحادية غير الشرعية المفروضة على سوريا والتي تزيد من معاناة السوريين.