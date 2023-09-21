"أنصار الله" تكشف عن ترسانة من الأسلحة البحرية والجوية خلال عرض عسكري في صنعاء

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كما "كشفت القوات التابعة لأنصار الله، للمرة الأولى عن صاروخ سجيل من نوع كروز يعمل بالوقود الصلب، وصاروخ برق 2 وفاطر 1 وصدر 1 وصقل 2"، وطائرة "وعيد 1" هجومية تحمل رأساً حربياً شديد الانفجار.
17 سبتمبر, 17:48 GMT
وبشأن الأسلحة البحرية، كشفت "أنصار الله" عن صاروخ بحري جديد "صياد" وهو صاروخ كروز مجنح يعمل بالوقود الصلب والسائل ولا تستطيع الرادارات اكتشافه، بالإضافة زوارق عسكرية من نوع ندير وعاصف 1 و2 و3 وملاح وطوفان 1 و2 و3.
كما كشفت القوات البحرية التابعة للجماعة، للمرة الأولى عن ألغام بحرية محلية الصنع من نوع ثاقب وكرار ومجاهد 1 و2 و3، وصواريخ بحرية متطورة.
وكشفت "أنصار الله" أيضا عن "رادار "شفق" ومنظومة "أفق"، وهي منظومة تكتيكية تتميز بالدقة في تحديد الأهداف وتعقبها لمسافة تصل إلى 90 كم وارتفاع يتجاوز 35 ألف قدم.
أمس, 05:35 GMT
وذكر المصدر السياسي أن عودة وفد "أنصار الله" مع الوسطاء العُمانيين إلى صنعاء بهدف التشاور مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة مهدي المشاط، بشأن مخرجات جولة المفاوضات التي استضافتها الرياض منذ مطلع الأسبوع الجاري، تمهيداً لعقد جولة جديدة من التفاوض.
18 سبتمبر, 01:25 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.