شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| لحظة انهيار عقار سكني في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انهيار عقار قديم، أمس الأربعاء، في منطقة رأس التين بحي الجمرك في الإسكندرية، مصر.

العقار مكون من 4 طوابق وخالي من السكان، ووقع الانهيار دون إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

قرار سابق بالهدم

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغ يفيد سقوط أجزاء من العقار، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ. وتبين من المعاينة أن العقار كان مكون من دور أرضي و4 طوابق وخالي من السكان، وقد انهار بالكامل على سطح الأرض.

وأوضحت نهى خليفة، رئيس حي الجمرك في الإسكندرية، إن العقار صادر له قرار هدم كلي حتى سطح الأرض، وأشارت إلى انهيار أجزاء من العقار باليوم السابق، وانهار بالكامل أمس.

ويظهر الفيديو انهيار العقار بالكامل وسط فزع ورعب الجيران.