شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح الآلاف بسبب السيول في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 43059 شخصًا نزحوا بسبب السيول العارمة في شمال شرق ليبيا.

وأضافت في منشور على منصة إكس، تويتر سابقًا، أن نقص إمدادات المياه النظيفة يبدو أنه يدفع العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى البلديات الواقعة شرق وغرب المدينة المطلة على البحر المتوسط.

الوضع في درنة الليبية كارثي

وقد وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الوضع في مدينة درنة الليبية بـ"الكارثي"، على خلفية السيول الناجمة عن انهيار سدين هناك.

وقالت مساعدة رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا رنا قصيفي في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، إن هذه الكارثة هي واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها خلال فترة عملها في المجال الإنساني منذ 19 عامًا.