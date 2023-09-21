شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: إحباط محاولة تسلل ألف سورى عبر الحدود بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبنانى، إحباط محاولة تسلل نحو ألف سورى عند الحدود اللبنانية السورية خلال الأسبوع الحالى.

وقال الجيش اللبنانى، فى بيان اليوم الخميس، إنه فى إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعى عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالى عدة محاولات للهجرة غير الشرعية.

وكان الجيش اللبناني، أحبط على مدار الأسابيع الماضية محاولة تسلل آلاف السوريين عبر الحدود البرية في ظاهرة وصفتها الحكومة اللبنانية بالنزوح السوري الجديد إلى لبنان.