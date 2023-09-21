شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقصف بنى تحتية عسكرية سورية فى منطقة عين التينة بهضبة الجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى إن القوات الإسرائيلية قصفت يوم الخميس بنى تحتية عسكرية خرقت "اتفاقية فك الاشتباك" فى منطقة عين التينة بهضبة الجولان، بحسب "روسيا اليوم".

وصرح المتحدث بأن دبابات الجيش قصفت مبنين مؤقتين كان يستخدمهما الجيش السورى فى منطقة عين التينة، مشيرا إلى أن وجودهما خرق "لاتفاقية فك الاشتباك" بين إسرائيل وسوريا.

وأضاف أن القصف تم بعد أن رصدت استطلاعات الجيش يوم الأربعاء المباني المؤقتة في منطقة التأمين، ويعتبر وضع المباني خرقا لـ"اتفاقية فك الاشتباك" الموقعة بين إسرائيل وسوريا فى العام 1974.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بمحاولات خرق "اتفاق فك القوات".