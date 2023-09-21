شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يطالب الأمم المتحدة بعقد مؤتمر "لإنقاذ حل الدولتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام "لإنقاذ حل الدولتين"، وذلك في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما طالب عباس الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولى للسلام لإنقاذ حل الدولتين، وطالب عباس أيضا بحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، طالب عباس المجتمع الدولي بالحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى للقدس، وأكد عباس "واهم من يظن أن السلام ممكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون حصول شعبنا على كامل حقوقه".