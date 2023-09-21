قيادي سوداني لـ"الخليج 365": دول الجوار هي الأقرب لحل الأزمة ووقف الحرب في البلاد

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وأضاف مصطفى: "حتى انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021، كان بسبب انقسام تحالف قوى الحرية والتغيير ودعم شق منها الجيش وطالبه بالتدخل، لذلك فإن أي خارطة طريق لم تتضمن إصلاحات واضحة في القوى السياسية تعتبر ناقصة ولن تحقق السلام المطلوب".
وأشار رئيس "الحركة الشعبية" إلى أن "الشيء المهم والأهم أن تنفذ دول جوار السودان، ورش عمل يحضرها خبراء وأكاديميون تناقش نظام الحكم وهياكله والسلام العادل وآلياته والإصلاحات الأمنية، في ظل قوات نظامية موحدة وعدد من الموضوعات الحية لتصيغ مبادرة متكاملة وعادلة تصلح للتطبيق الفوري".
14 سبتمبر, 18:59 GMT
وأردف مصطفى، قائلا: "لكن وضع خارطة الطريق، وهم لا يعلمون غير القليل من معالمه وجذور أزماته التاريخية يؤدي إلى نتائج كارثية أو على الأقل سيُبقي الأزمة على حالها".
وأجرت دول الجوار اجتماعها الثاني في نيويورك، على هامش اجتماع الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أسفر عن وضع خارطة طريق لحل الأزمة وأن يكون اجتماعها الثالث قريبا، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.