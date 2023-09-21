متحدث باسم الـ"أونروا" لـ"الخليج 365": لدينا عجز مالي كبير ونعقد آمالا كبيرة على مؤتمر المانحين

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف أبو حسنة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن "الأونروا لديها عجز مالي يقدر ما بين 170 إلى 190 مليون دولار، فيما تحتاج ميزانية البرامج الصحية والتعليمية إلى 100 مليون دولار، 70 مليونا منها لشراء مواد غذائية يستفيد منها حوالي مليون و200 ألف لاجئ فلسطيني، إضافة إلى 30 مليون دولار لحوالي 600 ألف لاجئ في سوريا والأردن ولبنان، يتلقون مساعدات من الوكالة".

وقال إن "الوكالة تأمل في زيادة نسبة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية البرامج للـ"أونروا"، وأن يتفهم العالم بأنه لا يمكن الاستمرار مع هذا العجز المتواصل والمركب، والذي أصبح جزءًا من تركيبة عمل وكالة غوث، مطالبا برفع درجة النقاش حول الـ"أونروا"، من نقاش دائم ومستمر حول العجز والمساعدات الإنسانية، إلى نقاش سياسي حول قضية اللاجئين ومستقبل الـ"أونروا".

18 أغسطس, 11:00 GMT

وشدد أبو حسنة على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الـ"أونروا"، حيث هناك ملايين ينتظرون المساعدة، أكثر من 600 ألف طالب داخل مدراس الـ"أونروا"، و8 ملايين زيارة طبية لعيادات الوكالة في مناطق العمليات الخمس، سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".

وأكد أن "هناك في قطاع غزة فقط مليون و200 ألف لاجئ يتلقون مساعدات غذائية أو ما يعرف باسم "الكوبونات"، وهي مساعدات منتظمة وتعد شريان حياة لمئات الآلاف من اللاجئين".

ويرى أبو حسنة أن "أي اهتزاز أو توقف لعمليات وكالة غوث من شأنه أن يهدد الاستقرار الإقليمي في المنطقة، ناهيك عن تداعيات جمة وكبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي"، معربا عن أمله في مساهمة المؤتمر بتعهدات إضافية متعددة لسنوات مقبلة.

30 أغسطس, 18:40 GMT

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على المستوى الوزاري، إلى ضرورة العمل على إيجاد نموذج تمويل مستدام إلى جانب التمويل الطوعي، من خلال تخصيص موازنة ثابتة من الميزانية الأساسية للأمم المتحدة.

وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد أبو هولي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه "بالتزامن مع بدء مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة للـ"أونروا" على المستوى الوزاري في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، هناك ضرورة ألا يؤخذ دعم الـ"أونروا" نهج الاكتفاء بالحد الأدنى لمتطلبات التمويل، كاستجابة للحالة القائمة، التي وضعت الـ"أونروا" في عجز مالي تراكمي".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه "سيترأس غدا الجمعة، اجتماعًا لحشد الدعم المالي للـ"أونروا"، بحسب وكالة "وفا".