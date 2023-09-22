قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس وتحاصر منزلا وتطلق صوبه صاروخين.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - الخليج 365. وتدور اشتباكات عنيفة داخل أحياء في مدينة نابلس بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن سيارات الإسعاف هرعت للمنزل الذي حاصره الجيش الإسرائيلي بحثا عن وجود جرحى. مشيرا إلى نقل سيدة تبلغ من العمر 65 عاما من داخل المنزل المحاصر نتيجة إصابتها باليد، وحالة هلع جراء الاقتحام أيضا.

وأفادت جريدة "القدس" الفلسطينية، بـ "بدء انسحاب قوات الاحتلال بعد اعتقال مواطنين هما شادي وخالد طبيلة حيث أن الأخير مطارد للاحتلال".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وقوع 4 إصابات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع حيث وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.