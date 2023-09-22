شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس، شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن فلسطينيًا أصيب بجروح خطيرة، بنيران قوات الاحتلال في منطقة "ملكة" شرق مدينة غزة، كما أصيب العشرات من الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة.

إرهاب ممنهج

أدان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومدينة جنين، واصفًا العدوان بالإرهاب المُمنهج الذي يؤدي إلى مزيد من العنف والتصعيد بالمنطقة.

وقال في بيان له: "ما يحدث من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاق للنار على الفلسطينيين في قطاع غزة ومدينة جنين؛ يُعَدّ تصعيدًا إسرائيليًا عسكريًا يُنّذِر بتفجّر الأوضاع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

تنديد بالصمت الدولي

كما ندد البرلمان العربي بالصمت الدولي حيال ما يَجري في الأراضي الفلسطينية، ما يشجع سلطة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والعنف والقتل".

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين ومدنهم وممتلكاتهم، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.