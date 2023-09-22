شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو إلى اعتماد تشريعات تحظر التحريض على الكراهية الدينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا زير الخارجية المصري سامح شكري إلى اعتماد تشريعات وطنية تحظر التحريض على الكراهية الدينية، وتجرم مثل هذه الممارسات، وتنشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذى يُعقد على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا في نيويورك.

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

شدد شكري على ضرورة احترام الدول التزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والسعي نحو تطوير استراتيجيات تستهدف تعزيز التعايش السلمي والتناغم المجتمعي.

ودعا المجتمع الدولي إلى إدراك أهمية التصدي لمظاهر التعصب وكراهية الآخر، باعتبارها أحد العناصر الاستباقية لاقتلاع جذور الفكر المتطرف وتجفيف منابع الإرهاب.