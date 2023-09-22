شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان: ملتزمون بتأمين الحماية للمقار الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال بلبنان الدكتور عبدالله بوحبيب، على التزام لبنان بتأمين الحماية اللازمة للمقار الديبلوماسية الاجنبية بما يتوافق مع إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفق الوكالة المركزية لإعلام لبنان .

كما أدان الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأمريكية ببيروت، جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه بالسفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، وشدد على ضرورة محاسبة الفاعلين وتطبيق أشد العقوبات بحق الجناة.

وكان متحدث باسم السفارة الأمريكية في بيروت قد أفاد، الخميس الماضى، بوقوع إطلاق نار على المنشأة الدبلوماسية، دون إصابات. وقال جيك نيلسون لوكالة "رويترز" إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة يوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

وأوضح أنه "عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية".

وتابع: "لم تقع إصابات، ومنشآتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".

وتمتلك واشنطن مجمعا دبلوماسيا ضخما في لبنان، يقع على بعد حوالي 13 كيلومترًا من وسط العاصمة بيروت، وتم بناؤه على موقع السفارة الحالية، ويبدو وكأنه مدينة بحد ذاتها.