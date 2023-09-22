وزير الخارجية المصري لنظيره الإسرائيلي: التصعيد يبعدنا عن السلام وتنفيذ "حل الدولتين"

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14 أغسطس, 14:03 GMT
وأوضح أبو زيد أن الطرفين بحثا أوجه التعاون القائمة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، الخاصة الواقعة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، مشيرا إلى أن المناقشات بين الوزيرين تناولت بشكل عميق تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وجدد وزير الخارجية المصري تأكيد التزام بلاده بمواصلة كافة الجهود بهدف تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى مائدة التفاوض لتحقيق هذا الهدف المنشود.
وكان سامح شكري قد ترأس، الأربعاء الماضي، وفد القاهرة، المشارك في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وذلك خلال مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
26 أبريل, 16:35 GMT
وشدد شكري على "الدور الهام الذي تضطلع به لجنة الاتصال باعتبارها إحدى الآليات القلائل الفعالة دوليا في تنسيق جهود المساعدات بين مختلف الأطراف بما في ذلك الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا لإيمان راسخ إزاء أهمية دعم فلسطين لتحقيق حل الدولتين".
وأشار إلى التزام الجانب المصري بدعم عمل اللجنة التي يعتبرها ركنًا أسياسيًا في الجهود الرامية للتنفيذ الكامل لاتفاقات "أوسلو"، والذي يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لمراسم التوقيع عليها.