شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توضح محظورات استخدام العلم الوطنى..بينها طباعته على أجساد الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في منصة X رسالة توعوية، تتضمن توضيحاً لمحظورات استخدام العلَم الوطني وأنواعه، إضافة لرسالة تعريفية عن أنواع العلم.

وأوضحت الوزارة أن من محظورات استخدام العلم الوطني، حظر استعمال العلم كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه النظام، كما أكدت على حظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.

‏وأشارت الوزارة ـ عبر إنفوجراف توعوي ـ إلى أنه يجب ألا يستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما، كما بينت وجوب عدم استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوي التخلص منها بعد استخدامها.

وأوضحت الوزارة وجوب عدم وضع عبارات أو شعارات أو رسوم على العلم، إضافة للامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع إضافات عليه بأي صورة كانت.

وشددت الداخلية على حظر تنكيس العلم، ووجوب عدم رفعه بشكل مقلوب مهما كانت الظروف، كما أوضحت وجوب عدم ملامسة العلم لأي شيء أدنى منه سواء الأرض أو الماء أو الطاولة.