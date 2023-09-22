شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تشيد بجهود السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ، اليوم الجمعة ، بالمحادثات الأخيرة في الرياض لحل القضية اليمنية، مشيدة بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والدول الأخرى المعنية فضلا عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية ليم سو-سوك في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية/يونهاب/ إن حكومة بلاده تتوقع أن تكون المحادثات الأخيرة بمثابة فرصة لتخفيف التوترات في المنطقة وإحلال السلام في اليمن. وكانت قد رحبت وزارة الخارجية السعودية بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي، برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وبمشاركة سلطنة عمان مع وفد صنعاء برئاسة محمد عبد السلام فليته، في مدينة الرياض.

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