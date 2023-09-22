شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى: ضرورة توحيد الجهود لمواجهة مليشيات الخوارج الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الصومالى الدكتور حسن شيخ محمود أن مليشيات الخوارج الإرهابية لا تزال تشكل تهديدًا فى البلاد، مشددا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهتها والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعرقل جهود مكافحة الإرهاب التى تبذلها الحكومة الفيدرالية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال اللقاء التشاوري، الذي عقده الرئيس الصومالي، بمدينة "طوسمريب" مع عدد من النواب البرلمانيين والمسئولين الحكوميين وضباط من القوات الوطنية وحضور الأطراف المعنية بالعمليات العسكرية الجارية في مناطق واسعة في وسط وجنوب البلاد. كما أكد الرئيس الصومالي التزام الحكومة بمحاربة وأفكار الخوارج وأفعالهم المنحرفة بالتعاون مع السكان المحلين من أجل تصفية فلول الخوارج، مشيدا بالتضحيات التي قدمتها القوات الخاصة في سبيل حماية المواطنين، والانتصارات الكبيرة التي حققتها في العمليات العسكرية للقضاء على إرهابيي مليشيات الخوارج.

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