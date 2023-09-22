شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة، فى المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التى فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على أبواب ومداخل البلدة القديمة فى مدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة - فى بيان صحفي اليوم- بأن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال. وذكرت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

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