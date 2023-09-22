شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت يوجه دعوة رسمية لرئيس الصين لزيارة بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، في دار ضيافة البحيرة الغربية "شي هو" بمدينة هانغشتو الصينية الرئيس شي جين بينج رئيس الصين. وفق "كونا".

وتم عقد المباحثات الرسمية بين الجانبين ترأس فيها ولي عهد دوله الكويت مشعل الأحمد الجانب الكويتي فيما ترأس الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الجانب الصيني.

وفي مستهل المباحثات نقل ولى العهد تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كما وجه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دعوة رسمية الى رئيس جمهورية الصين لزيارة دولة الكويت.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية التاريخية والممتدة لأكثر من 50 عاماً التي تربط البلدين والشعبين، والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة ورفع مستوى الرفاه للشعبين وتعزيز سبل التقدم والتنمية والسعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية سعيا لترسيخ آفاق التعاون بين البلدين.

كما تطرقت المباحثات إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وسادت المباحثات أجواء ودية عكست عمق العلاقات الطيبة بين قيادتي البلدين وروح التفاهم والصداقة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية تمثيلا لرغبة الجانبين بدعم التعاون الثنائي على كافة الأصعدة وتطويره في مختلف الميادين.