شكرا لقرائتكم خبر عن "البرهان" ورئيس الاتحاد الأفريقى يبحثان فى نيويورك القضايا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم فى نيويورك على هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع رئيس جمهورية جزر القمر رئيس الاتحاد الأفريقى غزالى عثمانى، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال إعلام مجلس السيادة -في بيان اليوم الجمعة، إن رئيس مجلس السيادة أطلع رئيس الاتحاد الأفريقي على الأوضاع في السودان على ضوء تمرد قوات الدعم السريع على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها في حق الشعب السوداني وإستهدافها للمدنيين. ورحب البرهان بالجهود التي تبذلها الدول الأفريقية في سبيل إستتباب الامن والاستقرار في السودان.

كما بحث رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الجمعة، في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بين البلدين.

وذكر "إعلام مجلس السيادة بالسودان" - في بيان اليوم - أن اللقاء تناول علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

وأطلع رئيس مجلس السيادة السوداني رئيس إفريقيا الوسطى على الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته قوات الدعم السريع ضد الدولة واستهدافها الممنهج للمدنيين.. مبينا أن السودان يرحب بجهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل معالجة هذه الأزمة.

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