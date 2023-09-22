شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء ليبيا: تضرر 169 محطة و3860 محولا نتيجة إعصار دانيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة العامة للكهرباء الليبية، عن حصيلة الأضرار التي لحقت بمكوناتها في درنة وسوسة والمخيلي والبيضاء جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة الشرقية، أو ما يعرف بإعصار "دانيال".

ونقلت وكالة "وال" عن المتحدث باسم الشركة " وئام التائب " قوله إن عدد المحطات الأرضية المتضررة جراء الفيضانات والسيول بلغ 169 محطة فيما بلغ عدد المحولات الهوائية الكهربائية المتضررة 3860 محولا.

وأكد " التائب " أن أربعة خطوط نقل تتمثل في خطوط نقل أرضية ضغط منخفض “240 كيلو متر” و خطوط الضغط العالي “160 كيلو متر” والخطوط الهوائية الضغط المنخفض “550 كيلو متر” والخطوط الهوائية ضغط عالي “195 كيلو متر” قد تضررت جراء هذه الكارثة.

وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أنه تم إعادة الخدمة لـ 14 محطة جهد متوسط مؤكدا استمرار فرق الشركة في إجراء عمليات الصيانة للشبكة الكهربائية.