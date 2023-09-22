شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى جوتيريش.. ويؤكد: توافقنا على أهمية إصلاح النظام الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو حوتيريش، وذلك على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب أبو الغيط على حسابه بموقع "إكس"، أنه استمع إلى رؤيته الطموحة في إصلاح النظام الدولي، مؤكدا أنه توافق مع رؤيته بأهمية إصلاح النظام الدولي وخاصة المالي ليلبي طموحات ⁧‫الدول النامية‬⁩، وإصلاح المؤسسات الأممية على نحو لا يكرس الانقسام بين الدول.