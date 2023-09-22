شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد على الدور الأساسي للمنظمات الإقليمية في مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عمّار، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على الدور الأساسي للمنظمات الإقليمية في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، من خلال معرفتها العميقة بالتحديات الأمنية الخاصة بالمنطقة، داعيا لضرورة اعتماد نهج عالمي وشامل ومتعدّد الأبعاد على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لمكافحة هذه الآفة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي حول "تعزيز التعاون الإقليمي ودعم المؤسسات لمواجهة تنامي خطر الإرهاب في إفريقيا" والمنظّم من قبل الاتحاد الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في إطار أعمال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامّة للأمم المتحدة بنيويورك.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز