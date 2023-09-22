شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة تعلن غدا السبت أول أيام فصل الخريف فلكيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الاعتدال الخريفى يوم السبت 23 سبتمبر 2023 عند الساعة 09:49 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة فى الوطن العربى وكامل النصف الشمالى للكرة الأرضية ، حيث ستكون الشمس على خط استواء الأرض مباشرة قادمة ظاهريًا من شمال السماء متجهة نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف فلكيًا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن الاعتدال يحدث بسبب ميل محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة، ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض فى وضعية لا مائل بعيدًا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.



وبين أن الشمس ستشرق يوم السبت (الاعتدال) من نقطة الشرق الأصلية وتغرب فى نقطة الغرب الأصلية غير مائلة إلى الشمال أو الجنوب فى كل أنحاء العالم ويكون طول الليل النهار "تقريبًا" متساويًا بطول 12 ساعة، وهذا صحيح بصفة عامة ولكن على وجه التحديد يكون النهار أطول بـ8 دقائق إضافية من الليل فى يوم الاعتدال فى خطوط العرض المتوسطة وذلك يرجع لعدة أسباب.



وقال: " بحلول شهر أكتوبر سيلاحظ أن الشمس ستشرق من الأفق الجنوبى الشرقى وتغرب فى الأفق الجنوبى الغربى ، مما يعنى ساعات نهار أقصر وساعات ليل أطول فى النصف الشمالى للكرة الأرضية".



وأضاف: "تستمر الشمس بعد الاعتدال الخريفى والطيور المهاجرة فى الانتقال نحو الجنوب وسيبدأ البحر القطبى الشمالى فى التجمد فى حين يبدأ الجليد فى القطب الجنوبى فى الذوبان وتبدأ عجلة الفصول فى التغير".



وأشار أبو زاهرة إلى أنه سيلاحظ كذلك أن اليوم الأول للخريف فلكيًا يمكن أن يختلف من 21 إلى 24 سبتمبر خلال السنوات، فمن المعروف بأن محور الأرض يبقى ثابتًا نسبيًا بالنسبة للنجوم أثناء دورانها حول الشمس ، ولكن يتغير اتجاهه بالنسبة إلى الشمس على مدار العام، لذلك يفترض أن الاعتدال الخريفى يجب أن يبدأ فى نفس اليوم من كل عام.



يذكر أن فصل الخريف سيستمر 89 يوم و 20 ساعة و 37 دقيقة حتى موعد الانقلاب الشتوى فى 22 ديسمبر القادم.