شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى وزير خارجية الجزائر على هامش الدورة 78 لجمعية الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط اليوم الجمعة أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام أن أبو الغيط هنأ وزير الخارجية الجزائرى بمناسبة انتخاب بلاده عضواً غير دائم بمجلس الأمن عن الفترة 2024-2025، معربا عن ثقته فى أن الجزائر ستكون خير مُمثل ومُدافع عن القضايا العربية خلال هذه الفترة، وأنها ستقوم بتكريس عضويتها بمجلس الأمن لدعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية المحورية.

وأوضح المتحدث أن السيد أحمد عطاف ثمّن دور الجامعة العربية والمجموعة العربية فى نيويورك ودعمهم للجزائر فى الحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن عن الفترة 2024-2025، مؤكداً سعى الجزائر لدعم القضايا العربية والدفاع عنها فى مجلس الأمن خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى دعم دور المنظمات الإقليمية المحورى فى مواجهة الأزمات، لاسيما فى ظل الظروف الراهنة وحالة الاستقطاب التى يشهدها العالم.

كما أكد الأمين العام من جانبه أهمية تناغم وتضافر العمل العربى من خلال المجموعة العربية فى نيويورك خلال المرحلة القادمة.