شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق اندلع بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية مساء الجمعة، السيطرة الكاملة على حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي.

وأوضح الناطق باسم الشركة غانم العتيبي أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، دون وقوع إصابات بشرية.

وذكر أن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء هذا الحريق، واستمرت وفق برنامجها المعتاد.

حريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت

كانت أعنت شركة البترول الوطنية الكويتية، عن حريق في مصفاة ميناء الأحمدي.

وكتب حساب الشركة على منصة "إكس": "وقع قبل قليل حريق في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي، وتتعامل فرق الإطفاء في المصفاة حاليا مع الحريق، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل".

حرائق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، في بيان، أن وحدات إنتاج في مصفاة الأحمدي استأنفت العمل بعد توقف نتيجة انقطاع مياه التبريد.

وأضافت الشركة، في بيانها، أن الصادرات من المصفاة مستمرة على النحو المعتاد.