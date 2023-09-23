شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يبحث مع نظرائه ببلجيكا وقبرص واليونان القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، الجمعة، لقاءاته مع نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وعقد الصفدي ونظيرته وزيرة خارجية مملكة بلجيكا حاجة لحبيب، اجتماعاً، أكد الحرص المشترك على استمرار التعاون ثنائياً، وفي إطار الشراكة مع ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩، وعلى تعزيز الشراكة الراسخة بين مؤسسات البلدين في مختلف المجالات، والتي تستند إلى قاعدة صلبة تميّزها العلاقات المتينة بين قيادتي المملكتين الصديقتين.

كما تناول الاجتماع قضايا إقليمية ودولية، وجهود حل الأزمات في المنطقة، وخاصة أزمات اللجوء.

وأجرى الصفدي مباحثات منفصلة مع كل من نظيريه القبرصي كونستانتينوس كومبوس، واليوناني يورجوس يرابيتريتيس، تناولت العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩، وعديد قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقد الصفدي ونظيريه القبرصي واليوناني، اجتماعًا، في إطار آلية التعاون الثلاثي، أكد الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة المتميزة التي تربط ⁧‫البلدان الثلاثة في كافة المجالات.

وتبادل الوزراء وجهات النظر إزاء عديد قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بالأمن الإقليمي، والطاقة، وقضية اللاجئين، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد القمة المقبلة في إطار آلية التعاون الثلاثي.

واستضاف معهد الشرق الأوسط‬⁩ ⁦‪‬⁩في ⁧‫نيويورك‬⁩، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ⁦‪الأردني ‬⁩، للحديث حول القضايا الإقليمية، وجهود حل الأزمات في المنطقة، وذلك في ندوة ضمن ⁧‫منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023.

كما استعرض الصفدي⁩، يوم أمس، مع وزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل‬⁩، سبل تعزيز آفاق التعاون‬⁩، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الصفدي⁩ ونظيره وزير الخارجية البولندي ⁦‪زبيغنيف راو‬⁩، الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين ⁧‫الأردن‬⁩ وبولندا‬⁩، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي‬⁩، وتبادلا وجهات النظر إزاء عديد قضايا إقليمية ودولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية، وقضية اللاجئين، إضافةً إلى الأزمة الأوكرانية وتبعاتها.

وعقد الصفدي ووزيرة خارجية ⁧‫فنلندا‬⁩ ⁦إلينا فالتونين‬⁩، اجتماعًا، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي‬⁩، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى الصفدي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة‬⁩ للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث ⁦‪في اجتماعٍ بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وآليات التعاون لمواجهة تحديات اللجوء السوري، وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية‬⁩.