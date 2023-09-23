الارشيف / اخبار الخليج

تونس وأوروبا تؤكدان الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وأوروبا تؤكدان الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج والمفوّض الأوروبي المكلّف بسياسة الجوار والتوسّع، أوليفر فاريلى، خلال مكالمة هاتفيّة جمعت بينهما، الجمعة، الحرص المشترك على تعزيز الشراكة التونسيّة - الأوروبيّة. 

كما أكد الجانبان -بحسب بيان للخارجية الليلة- ضرورة تسريع جهود تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبى فى شهر يوليو الماضي بمختلف جوانبها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا