شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 26 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، عن ارتفاع عدد إصابات الفلسطينيين إلى 26، إثر استهداف القوات الإسرائيلية مسيرات سلمية شرق القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الإصابات إثر استهداف القوات الإسرائيلية مسيرات سلمية شرق قطاع غزة إلى 26 فلسطينيا، إضافة لعشرات الاختناقات في أماكن التظاهر.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن "المواجهات التي يخوضها الشباب الثائر على السلك الزائل، تدل على حالة الغضب في ظل العدوان المتصاعد على الأقصى".

وأضاف: "شعبنا ومقاومته في حالة اشتباك دائم مع الاحتلال ردا على جرائمه، كما أنه في معركة مفتوحة لمواجهة سياسات بن غفير وحكومته المتطرفة".

وتابع: "المقاومة مشرعة أدواتها في وجه الاحتلال طالما هناك عدوان مستمر على شعبنا ومقدساته".

هذا ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية في وقت سابق، بمقتل ستة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي في جنين وأريحا وقطاع غزة، محملة الحكومة الإسرائيلية نتائج التصعيد في المدن الفلسطينية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن العنف الإسرائيلي يمثل الرد الرسمي على الدعوات العربية والدولية لإحياء عملية السلام.

كما أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في وقت سابق، العدوان الإسرائيلي المستمر في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ستصعد الأزمة.