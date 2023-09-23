شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تكشف عن عدد النازحين بسبب الحرب في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن نحو 5.3 مليون شخص فروا من الحرب في السودان منذ منتصف أبريل عندما اندلع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأشار إلى أنه مع دخول القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية شهره الخامس منذ منتصف أبريل، فر نحو 5.3 مليون شخص من منازلهم وسعوا إلى اللجوء في السودان والدول المجاورة".

عدد النازحين بسبب الحرب في السودان

وذكر: "داخل السودان، نزح أكثر من 4.2 مليون شخص إلى 3929 موقعا في كل الولايات السودانية الـ18 حتى 19 سبتمبر".

وذكرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين: إن أكثر من مليون شخص عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة، ومن بينها جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وأشار إلى أن المناشدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة تعاني من ضعف التمويل بشدة حيث لم يتم تقديم سوى 31% من الاحتياجات المطلوبة.

تداعيات الحرب السودانية

هذا وأكد أنه "يتعين على المانحين زيادة التمويل الإنساني للمنظمات المحلية والدولية، التي تقدم المساعدات الحيوية في السودان والدول المجاورة".

وأسفرت الحرب في السودان حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص، وإصابة 6 آلاف آخرين وفقا لوزارة الصحة السودانية.